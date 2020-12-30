К приезду милиционеров мальчика уже одели в свитер, сменили его мокрые носки на сухие, напоили чаем. Сотрудники установили личность ребенка, где и с кем он живет.





Оказалось, семилетний Саша вышел из дома, который находится за магазином, и хотел дойти до квартиры бабушки, живущей на Волгоградской. Пошел, в чем был — в домашней одежде.





Ребенка отвезли к бабушке.





У милиции остались вопросы к маме Саши: например, почему сын сбежал из дома, а также почему она не открыла дверь приехавшим для разбирательства сотрудникам милиции и не отвечала на телефонные звонки. Ее вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних.



