Автора православных бестселлеров лишают сана









Если конкретнее, то суд рассмотрел публикацию диакона в «Живом журнале», которая была сделана 21 апреля 2020 года. В ней говорилось о смерти от коронавирусной инфекции одного из священников. Именно этот пост и посчитали хулой. В публикации Кураев, в частности, назвал покойного «недопресвитером» и «тупым карьеристом».





У Кураева пока есть шанс обжаловать судебное решение, потому что его еще не утвердил Патриарх Московский и всея Руси.





Андрей Кураев прославился в конце 1990-х — начале 2000-х как православный публицист и лектор в России и других странах. Изначально он был дипломированным научным атеистом (окончил МГУ), но затем, еще в советское время, поступил в семинарию. Сан диакона он получил не в СССР, а от румынского патриарха Феоктиста, так как временно проживал в Румынии. В начале 1990-х годов Кураев был референтом патриарха Алексия II.





Имеет награды как от РПЦ, так и других церквей. Примерно с 2015 года ушел в оппозицию к церковному руководству.