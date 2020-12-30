+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Автора православных бестселлеров лишают сана

Московский епархиальный суд РПЦ решил извергнуть из сана одного из самых успешных православных публицистов — Андрея Кураева. Официальная причина — «хула на Церковь».



Если конкретнее, то суд рассмотрел публикацию диакона в «Живом журнале», которая была сделана 21 апреля 2020 года. В ней говорилось о смерти от коронавирусной инфекции одного из священников. Именно этот пост и посчитали хулой. В публикации Кураев, в частности, назвал покойного «недопресвитером» и «тупым карьеристом».

У Кураева пока есть шанс обжаловать судебное решение, потому что его еще не утвердил Патриарх Московский и всея Руси.

Андрей Кураев прославился в конце 1990-х — начале 2000-х как православный публицист и лектор в России и других странах. Изначально он был дипломированным научным атеистом (окончил МГУ), но затем, еще в советское время, поступил в семинарию. Сан диакона он получил не в СССР, а от румынского патриарха Феоктиста, так как временно проживал в Румынии. В начале 1990-х годов Кураев был референтом патриарха Алексия II.

Имеет награды как от РПЦ, так и других церквей. Примерно с 2015 года ушел в оппозицию к церковному руководству.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]