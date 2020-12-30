Линь — владелец компании — разработчика видеоигр Yoozoo, известной, в частности, по видеоигре «Игра престолов: зима близко».





Состояние Линя оценивалось рейтингом Hurun Report в 1,3 миллиарда долларов. Его компания разрабатывала браузерную видеоигру по популярному сериалу «Игра престолов» и владела правами на экранизацию бестселлера Лю Цысиня — фантастического романа «Задача трёх тел», пишет centralasia.media





16 декабря Линь был госпитализирован в Шанхае с подозрением на отравление. Он сам добрался до больницы и чувствовал себя хорошо, но позже его состояние резко ухудшилось, и 25 декабря он скончался. Полиция расследует его смерть как убийство.





Китайский бизнес-журнал «Цайсинь», цитируя анонимные источники, сообщает, что подозреваемый в покушении — сотрудник Yoozoo, работавший над адаптацией «Задачи трёх тел» для онлайн-кинотеатра Netflix. Издание рассказало, что полиция задержала подозреваемого и назвала его фамилию, не раскрыв дополнительных подробностей.



