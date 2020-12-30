+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

С 1 января WhatsApp прекратит работать на некоторых старых смартфонах

С наступлением 1 января 2021 года популярный мессенджер WhatsApp прекратит поддерживаться некоторыми устаревшими моделями смартфонов на операционных системах iOS и Android, сообщает издание Mirror.


В первую очередь это коснется владельцев iPhone 4 и более ранних моделей гаджетов от Apple, которые невозможно обновить до операционной системы iOS версии 9. Обладателям iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S нужно будет обновить ОС своего гаджета, если они не сделали этого раньше.

Кроме того, WhatsApp после наступления полуночи 1 января прекратит работать на смартфонах с Android 4.0.3 и ниже. Эта операционная система появилась в конце 2011 года и по умолчанию ставилась на смартфоны со второй половины 2012-го.

В случае невозможности обновить операционку на старых смартфонах до более новых версий их владельцам советуют создать резервную копию сообщений WhatsApp, которые потом можно будет экспортировать на другие устройства, пишет centralasia.media
В 2020 году WhatsApp сделал несколько обновлений функционала мессенджера и правил им пользования. В апреле компания сообщила, что ввела ограничение на часто пересылаемые сообщения — теперь их можно пересылать только в один чат за раз. В WhatsApp объяснили, что в период пандемии люди стали больше пользоваться мессенджером из-за самоизоляции, и новые требования введены для борьбы с фейками.

 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]