С 1 января WhatsApp прекратит работать на некоторых старых смартфонах





В первую очередь это коснется владельцев iPhone 4 и более ранних моделей гаджетов от Apple, которые невозможно обновить до операционной системы iOS версии 9. Обладателям iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S нужно будет обновить ОС своего гаджета, если они не сделали этого раньше.





Кроме того, WhatsApp после наступления полуночи 1 января прекратит работать на смартфонах с Android 4.0.3 и ниже. Эта операционная система появилась в конце 2011 года и по умолчанию ставилась на смартфоны со второй половины 2012-го.





В случае невозможности обновить операционку на старых смартфонах до более новых версий их владельцам советуют создать резервную копию сообщений WhatsApp, которые потом можно будет экспортировать на другие устройства, пишет centralasia.media

В 2020 году WhatsApp сделал несколько обновлений функционала мессенджера и правил им пользования. В апреле компания сообщила, что ввела ограничение на часто пересылаемые сообщения — теперь их можно пересылать только в один чат за раз. В WhatsApp объяснили, что в период пандемии люди стали больше пользоваться мессенджером из-за самоизоляции, и новые требования введены для борьбы с фейками.







