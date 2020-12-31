График измененных пригородных маршрутов с 31 декабря по 16 января
В связи с переносом рабочих дней в 2021 году автобусы пригородных маршрутов будут курсировать по измененному графику,
В частности, 1, 2, 7–9 января они будут ходить как по воскресеньям, а 16 января — как по пятницам.
Вместе с тем в связи с прогнозируемым снижением пассажиропотока только 31 декабря и 1 января будет скорректировано расписание следующих маршрутов:
31.12.2020
отменяется выполнение рейсов:
№ 429/279у — Атолино — 23:38;
01.01.2021
отменяется выполнение рейсов:
№ 249у/249 — Малиновка — 6:33;
№ 286А/286 — дачи Городище — 6:00;
№ 286 — дачи Городище — 7:00, 8:15, 9:40;
№ 263А/263 — Липовая Колода — 6:00;
№ 263 — Липовая Колода — 7:15, 8:40;
№ 236 — с/т Ветеран — 7:45, 9:50;
№ 280 — Казеково — 7:30;
№ 212/244 — Жуковка — 6:55;
№ 216 — Соломоречье — 6:35;
№ 288 — Каменец — 7:45;
№ 309А/309 — с/т Солнечный — 8:55;
№ 271 — Старина — 6:56;
№ 241С — Лысая Гора — 17:00;
№ 347 — Средняя — 6:10;
№ 325 — Богушово — 6:00;
№ 200Б/200 — Дубенцы — 7:40;
№ 200В — Логистический центр, 24 — 7:30, 9:00, 10:20, 11:30, 13:25, 15:10, 16:30;
№ 201/217 — Падзерки — 6:08;
№ 201А — Падзерки — 7:40;
№ 298 — Черемуха — 7:44;
№ 250 — Лисовщина — 6:38;
№ 213у/211 — Мариполь — 5:41;
№ 213/211 — Мариполь — 8:23;
№ 279у/279 — Атолино — 5:26;
№ 279у/429 — Атолино — 6:00, 6:30;
№ 279 — Атолино — 8:00, 8:54, 9:34, 10:14;
№ 429/279у — Атолино — 00:10;
№ 359 — Леонтьевичи — 7:50;
№ 339/339А — Заболотье — 6:49;
№ 419/219 — проф. БНТУ — 6:21;
№ 219 — проф. БНТУ — 6:00;
№ 419 — проф. БНТУ — 7:12;
№ 227 — Минское море — 16:15;
№ 225 — ГУ «Юность» — 7:27;
№ 231А — Поповичи — 6:00;
№ 208 — Великое Село — 9:20;
№ 293 — Дегтяревка — 7:25;
№ 365 — Малявки — 11:00;
№ 365А/365 — Малявки — 5:32;
№ 210 — Аксаковщина — 12:56;
№ 274 — Дружба — 5:35, 7:20, 9:10;
№ 312 — Мацевичи — 5:44;
№ 316 — Мацевичи — 7:41;
№ 239 — Заболотье — 7:00;
№ 303 — Привольный — 5:30, 7:30, 8:45;
№ 270 — Мачулищи — 6:43, 8:35;
№ 296 — Дубовый Лес — 8:24;
№ 273 — Сокол — 6:14, 7:50;
№ 397 — Стайки — 5:40, 6:30;
№ 388 — Стайки — 7:30;
№ 221А/221 — Бродок — 6:10;
№ 301 — Вышково — 6:43;
№ 223 — Новое поле — 7:15;
№ 244Б/244 — Жуковка — 6:00;
№ 244 — Жуковка — 9:15;
№ 202 — Нелидовичи — 6:20, 9:13;
№ 328 — Головачи — 9:52;
№ 222 — Заболотье — 6:40, 8:25;
№ 337 — Областная Больница — 7:25;
№ 267 — Большевик — 6:00, 11:25;
№ 215Б/215 — Бровки — 5:43.товары
08:12 30/12/2020
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