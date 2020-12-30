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В США зафиксировали первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса

Его носителя выявили в штате Колорадо

Как пишет ТАСС, американские специалисты во вторник впервые зафиксировали на территории США заражение новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Случай был выявлен в штате Колорадо, сообщил его губернатор Джаред Полис.

"Сегодня мы выявили в Колорадо первый случай заражения разновидностью COVID-19 B.1.1.7 - той же, которая была обнаружена в Соединенном Королевстве", - отметил он. В заявлении, опубликованном на сайте Полиса, уточняется, что специалисты в Колорадо "выявили эту разновидность вируса первыми в стране". Ранее во вторник помощник американского министра здравоохранения и социальных служб Бретт Джируар проинформировал, что в стране пока не обнаружили указанный штамм коронавируса, "но есть вероятность, что он уже присутствует в США".

По словам Полиса, заболевший - мужчина в возрасте от 20 до 29 лет. Он находится в изоляции. Согласно данным властей, в последнее время он не совершал дальних поездок. "Мы пока многого не знаем об этой новой разновидности COVID-19, но ученые в Соединенном Королевстве предупреждают весь мир, что она значительно более заразна", - подчеркнул губернатор.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 19,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 336,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
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