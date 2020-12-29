Преподавателей вузов заставляют подписывать открытки для Лукашенко
Гомельское издание «Флагшток» сообщает: преподавателям БелГУТа (университет транспорта) предложено написать поздравлению беларускому руководству. Каждой кафедре выдали открытки для написания поздравления, причем указание кафедры в подписи к поздравлению является обязательным.
Акцию под названием «Ваша открытка для народного президента» запустила Коммунистическая партия Беларуси, которую ранее возглавлял нынешний министр образования Игорь Карпенко. Об этом стало известно после того, как в сеть попало фото информационного письма Барановичского государственного университета.
Фото: Еврорадио
Открытка должна быть подписана от руки, содержать поздравление Александру Лукашенко с наступающими праздниками и подписана соответствующим структурным подразделением. Акция в вузах проводится согласно распоряжению Министерства образования Республики Беларусь. Участие — «добровольно-принудительное».
21:28 29/12/2020
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