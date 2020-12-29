Олег и Татьяна Малащенко / семейный архив, intex-press.by​





Малащенко — уроженец Барановичей, бывший офицер. Службу он заканчивал в России, поэтому получил российское гражданство. В Барановичах живет с 2004 года. Вместе с женой они добились открытия в городе белорусскоязычных классов, участвовали в национальных проектах и популяризации белорусской культуры, неоднократно были наблюдателями на выборах.





25 ноября Малащенко пригласили в отделение по гражданству и миграции Барановичского ГОВД и вручили решение о его высылке из страны с 25 декабря. Он подал апелляцию на это решение в Брестский областной суд, но ответа пока не получил.





Тем не менее сегодня мужчину задержали милиционеры.





"После обеда муж позвонил и сказал, что его вызвали в отдел кадров, где сказали одеться и готовиться к тому, что за ним приедут. А чуть позже мне позвонили из ИВС и сказали, чтобы я собрала его документы и вещи и привезла в ИВС, так как завтра, 30 декабря, Олега насильно депортируют из Беларуси в Россию. Теперь я пытаюсь связаться с адвокатами и проконсультироваться по этому поводу. Я надеюсь, нам дадут с ним увидеться, потому что дети в шоке, я тоже. Я считаю, его высылка незаконна, пока мы не получим ответ из Бреста", — рассказывает Татьяна Малащенко.





Она считает, что ее мужа хотят депортировать, так как власти считают его одним из зачинщиков протестов на 558-м авиационном ремонтном заводе, которые произошли после президентских выборов.