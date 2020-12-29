Главный инфекционист США объяснил, как остановить мутацию COVID-19

Как бы ни мутировал коронавирус, стоит не забывать о гигиене и социальном дистанцировании / REUTERS





Чтобы сдержать любые мутированные версии коронавируса, стоит придерживаться всех тех мер, о которых эксперты в сфере здравоохранения говорят уже давно. Об этом сказал главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи, напомнив о требовании соблюдать социальное дистанцирование и носить маски.





Об этом пишет Newsweek , напоминая, что Фаучи - директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, а также входит в группу реагирования Белого дома на COVID-19. Он пояснил, что соблюдение пандемических мер безопасности поможет выиграть время и спасти жизнь, прежде чем вакцина от коронавируса станет довольно распространенной.





"Если мутированная версия не препятствует действию вакцины, тогда ничего нового делать не придется. Но британцы говорят, что мутация повысила трансмиссивность вируса. Если это так, тогда нужно позаботиться, чтобы все те вещи, о которых мы говорим уже давно, были выполнены. Носить маски, держать дистанцию, избегать скопления людей, чаще что-то делать на улице, а не в помещении не зависимо от того, мутировал вирус или нет", - пояснил он.





Издание напоминает, что штамм коронавируса, который был обнаружен в Великобритании, также появился в Дании, Австралии и США. Фаучи сказал, что он не удивлен появлением новой версии вируса на территории его страны. Журналисты Newsweek также спросили его, как остановить мутацию COVID-19.





"Самый простой способ остановить мутацию - это устранить репликацию вируса. Более низкий уровень присутствия вируса в сообществе - меньше шансов для мутации. Поэтому лучший способ остановить такие процессы - это сделать всем прививки как можно быстрее и сократить уровень вируса", - пояснил Фаучи.





Его комментарии прозвучали на фоне предостережения главы ВОЗ о том, что в следующем году, скорее всего, появятся новые разновидности COVID-19.





"Сейчас мы тесно работаем с учеными во всем мире, чтобы лучше понять каждое изменение в вирусе и том, как эти изменения повлияют на его способность распространяться и вызывать заболевания у людей. А также как они могут повлиять на доступные тесты, лечение и вакцины", - пояснил Тедрос Аданом Гебреисус.





Новый штамм коронавируса из Британии: