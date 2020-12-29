Фото: Следственный комитет





Днем 29 декабря поступило сообщение об обвале перекрытия строящегося дома. На место происшествия незамедлительно выбыли спасатели и следственно-оперативная группа.





Под завалом обнаружены тела 33-летнего хозяина стройки и 41-летнего рабочего одного из предприятий города.





Очевидцы произошедшего рассказали, что на объекте производилась заливка пола второго этажа, однако в какой-то момент перекрытие обвалилось.





По данному факту следователи проводят проверку.