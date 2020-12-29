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В Гродно при строительстве дома погибли двое мужчин: хозяин стройки и рабочий

В Гродно при строительстве дома погибли два человека. В какой-то момент обвалилось перекрытие строящегося здания. Под завалами были обнаружены тела 33-летнего хозяина стройки и 41-летнего рабочего одного из предприятий города, сообщает Следственный комитет, пишет TUT.BY 

Фото: Следственный комитет

Днем 29 декабря поступило сообщение об обвале перекрытия строящегося дома. На место происшествия незамедлительно выбыли спасатели и следственно-оперативная группа.

Под завалом обнаружены тела 33-летнего хозяина стройки и 41-летнего рабочего одного из предприятий города.

Очевидцы произошедшего рассказали, что на объекте производилась заливка пола второго этажа, однако в какой-то момент перекрытие обвалилось.

По данному факту следователи проводят проверку.
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