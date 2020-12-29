+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Борисовском районе лесовоз сбил двух работников водоканала: один погиб, второй в больнице

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла днем 29 декабря в Борисовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, пишет AUTO.TUT.BY 


По предварительной информации, 52-летний водитель лесовоза МАЗ ехал по трассе Р63 Борисов — Вилейка — Ошмяны в сторону Логойска. Вблизи деревни Жерствянка он неправильно выбрал боковой интервал, по касательной врезался в УАЗ и сбил двух 57-летних работников борисовского водоканала. Мужчины находились на проезжей части и устраняли техническую неисправность колеса в прицепе.

В результате ДТП один пешеход умер на месте происшествия, второго с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]