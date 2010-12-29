Скандал! После обнародования данных о смертности в Могилеве с госсайта удалили всю статистику аж с 2012 года!
У истории с подозрительной статистикой по смертности из ЗАГСа Могилева оказалось "интересное" продолжение.
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После того, как данные были обнародованы в СМИ, с сайта удалили ВСЕ ДАННЫЕ С АРХИВАМИ АЖ С 2012 года.
Сейчас на госсайте вместо статистики за много лет просто ничего нет... На это обратил внимание телеграм-канал @stat_sklad
Догадаться о том, что раньше там что-то было, можно лишь по URL-адресу
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Напомним, статистика понедельной смертности в г. Могилеве по данным ЗАГСа свидетельствует, что в ноябре там явно была вспышка смертности, но началось все где-то в конце 1 декады октября, утверждает телеграм-канал.
"Если взять эти данные как ориентир происходящего в стране и грубо экстраполировать тенденции крупного областного центра с населением 357 тыс. человек на всю страну, то, по данным телеграмканала, получается около 6,7-6,8 тыс. избыточных смертей. Только за ноябрь!", - пишет телеграм-канал.
Тем временем Минздрав нас регулярно пытается убеждать, что в нашей "уникальной" стране ежедневно умирает не более 10 человек, а в целом с начала пандемии умерли... 1404 человека.
На фоне 6,7-6,8 тыс. избыточных смертей только в одном Могилеве и только за один месяц - ноябрь - можно понять о размахе официальной лжи, за которой правящий режим пытается от нас спрятать реальную ситуацию с коронавирусов в стране, уже засекречивая даже любую статистику, из которой хоть как-то можно догадаться ою этой реальной ситуации.
Кстати, чтобы убедиться в том, на сколько на самом деле неубедительна официальная статистика Минздрава, TUT.by посмотрел на статистику по смертности от коронавируса у наших соседей.
Ежедневный обзор динамики пандемии в Литве дает местный департамент статистики. Согласно этим данным 28 декабря было зафиксировано 78 смертей, связанных с коронавирусом. Причем это абсолютный рекорд для второй волны коронавируса в стране, до этого самым высоким был показатель в 54 человека (21 декабря). В целом показатели смертности за последнюю неделю довольно сильно колебались:
28 декабря — 78
27 декабря — 15
26 декабря — 26
25 декабря — 23
24 декабря — 18
23 декабря — 42
22 декабря — 50
Всего на территории Литвы по состоянию на 29 декабря умерло 1347 человек при населении в 2,8 миллиона жителей.
В Польше общая статистика смертности за время пандемии публикуется на сайте правительства страны. Власти также делят жертв на умерших от сопутствующих заболеваний, осложненных COVID-19, и тех, кто скончался непосредственно от коронавируса, выдавая общую цифру. В показателях недельной смертности в нашей западной соседке также не наблюдается устойчивой тенденции:
29 декабря — 307
28 декабря — 29
27 декабря — 57
26 декабря — 69
25 декабря — 240
24 декабря — 497
23 декабря — 472
22 декабря — 309
Всего в Польше по состоянию на 29 декабря умерло 27 454 человека, при этом в стране проживает чуть более 38 миллионов жителей.
В Латвии количество умерших, как и другие показатели, связанные с пандемией коронавируса, озвучивает местный центр профилактики и контроля заболеваний. Вот о такой недельной динамике смертности от COVID-19 отчитался этот орган:
28 декабря — 19
27 декабря — 44
26 декабря — 13
25 декабря — 16
24 декабря — 7
23 декабря — 20
22 декабря — 16
Всего умерших по состоянию на 29 декабря — 578 человек. Цифры могут показаться относительно небольшими, но нужно не забывать, что в стране проживает около 1,9 миллиона жителей — меньше, чем в Минске.
Украина предоставляет данные по коронавирусу на своей территории через систему аппарата Совета национальной безопасности и обороны. Помимо украинской, на специальном ресурсе публикуется и общемировая статистика. Недельная динамика смертности в нашей соседке такова:
29 декабря — 232
28 декабря — 75
27 декабря — 72
26 декабря — 121
25 декабря — 186
24 декабря — 223
23 декабря — 275
22 декабря — 232
Всего в стране умер 18 081 человек, а проживает в ней около 40 миллионов жителей.
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса от 29 декабря, Россия занимает четвертое место в мире по количеству зарегистрированных случаев коронавируса. Тем не менее, по тем же данным по показателям смертности она на восьмом месте.
При российском правительстве действует коммуникационный центр по ситуации с коронавирусом, который ежедневно предоставляет общественности данные о смертности. Недельная динамика по этому показателю в России такова:
29 декабря — 562
28 декабря — 487
27 декабря — 552
26 декабря — 567
25 декабря — 563
24 декабря — 635
23 декабря — 549
22 декабря — 561
При этом в стране с начала пандемии умерло 55 827 человек. Совокупное население Российской Федерации и полуострова Крым — более 146 миллионов человек.
В Беларуси данные о смертности от коронавируса публикует Минздрав. За неделю прирост летальных случаев в нашей стране выглядел так:
29 декабря — 10
28 декабря — 9
27 декабря — 9
26 декабря — 9
25 декабря — 9
24 декабря — 9
23 декабря — 8
22 декабря — 8
Такие цифры по смертности от коронавируса противоречат ситуации, происходящей не только у наших соседей, но в во всем остальном мире, что может свидетельствовать лишь об одном - нам не говорят правду!
Кстати, на более чем странную статистику Минздрава давно обращали внимание медики, которые советуют умножать как минимум на 5 все официальные цифры.
"Белорусский партизан"
17:09 29/12/2020
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