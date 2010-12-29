



"Если взять эти данные как ориентир происходящего в стране и грубо экстраполировать тенденции крупного областного центра с населением 357 тыс. человек на всю страну, то, по данным телеграмканала, получается около 6,7-6,8 тыс. избыточных смертей. Только за ноябрь!", - пишет телеграм-канал.





Тем временем Минздрав нас регулярно пытается убеждать, что в нашей "уникальной" стране ежедневно умирает не более 10 человек, а в целом с начала пандемии умерли... 1404 человека.





На фоне 6,7-6,8 тыс. избыточных смертей только в одном Могилеве и только за один месяц - ноябрь - можно понять о размахе официальной лжи, за которой правящий режим пытается от нас спрятать реальную ситуацию с коронавирусов в стране, уже засекречивая даже любую статистику, из которой хоть как-то можно догадаться ою этой реальной ситуации.





Кстати, чтобы убедиться в том, на сколько на самом деле неубедительна официальная статистика Минздрава, TUT.by посмотрел на статистику по смертности от коронавируса у наших соседей.





Ежедневный обзор динамики пандемии в Литве дает местный департамент статистики. Согласно этим данным 28 декабря было зафиксировано 78 смертей, связанных с коронавирусом. Причем это абсолютный рекорд для второй волны коронавируса в стране, до этого самым высоким был показатель в 54 человека (21 декабря). В целом показатели смертности за последнюю неделю довольно сильно колебались:

28 декабря — 78 27 декабря — 15 26 декабря — 26 25 декабря — 23 24 декабря — 18 23 декабря — 42 22 декабря — 50

Всего на территории Литвы по состоянию на 29 декабря умерло 1347 человек при населении в 2,8 миллиона жителей.

В Польше общая статистика смертности за время пандемии публикуется на сайте правительства страны. Власти также делят жертв на умерших от сопутствующих заболеваний, осложненных COVID-19, и тех, кто скончался непосредственно от коронавируса, выдавая общую цифру. В показателях недельной смертности в нашей западной соседке также не наблюдается устойчивой тенденции:

29 декабря — 307 28 декабря — 29 27 декабря — 57 26 декабря — 69 25 декабря — 240 24 декабря — 497 23 декабря — 472 22 декабря — 309

Всего в Польше по состоянию на 29 декабря умерло 27 454 человека, при этом в стране проживает чуть более 38 миллионов жителей.

В Латвии количество умерших, как и другие показатели, связанные с пандемией коронавируса, озвучивает местный центр профилактики и контроля заболеваний. Вот о такой недельной динамике смертности от COVID-19 отчитался этот орган:

28 декабря — 19 27 декабря — 44 26 декабря — 13 25 декабря — 16 24 декабря — 7 23 декабря — 20 22 декабря — 16

Всего умерших по состоянию на 29 декабря — 578 человек. Цифры могут показаться относительно небольшими, но нужно не забывать, что в стране проживает около 1,9 миллиона жителей — меньше, чем в Минске.

Украина предоставляет данные по коронавирусу на своей территории через систему аппарата Совета национальной безопасности и обороны. Помимо украинской, на специальном ресурсе публикуется и общемировая статистика. Недельная динамика смертности в нашей соседке такова:

29 декабря — 232 28 декабря — 75 27 декабря — 72 26 декабря — 121 25 декабря — 186 24 декабря — 223 23 декабря — 275 22 декабря — 232

Всего в стране умер 18 081 человек, а проживает в ней около 40 миллионов жителей.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса от 29 декабря, Россия занимает четвертое место в мире по количеству зарегистрированных случаев коронавируса. Тем не менее, по тем же данным по показателям смертности она на восьмом месте.

При российском правительстве действует коммуникационный центр по ситуации с коронавирусом, который ежедневно предоставляет общественности данные о смертности. Недельная динамика по этому показателю в России такова:

29 декабря — 562 28 декабря — 487 27 декабря — 552 26 декабря — 567 25 декабря — 563 24 декабря — 635 23 декабря — 549 22 декабря — 561

При этом в стране с начала пандемии умерло 55 827 человек. Совокупное население Российской Федерации и полуострова Крым — более 146 миллионов человек.

В Беларуси данные о смертности от коронавируса публикует Минздрав. За неделю прирост летальных случаев в нашей стране выглядел так:

29 декабря — 10 28 декабря — 9 27 декабря — 9 26 декабря — 9 25 декабря — 9 24 декабря — 9 23 декабря — 8 22 декабря — 8

Такие цифры по смертности от коронавируса противоречат ситуации, происходящей не только у наших соседей, но в во всем остальном мире, что может свидетельствовать лишь об одном - нам не говорят правду!





