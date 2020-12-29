Бывший замдиректора "Нафтана" умер от последствий COVID-19
В Новополоцкой больнице в отделении реанимации 28 декабря умер 81-летний Степан Емельянчик, бывший заместитель генерального директора ОАО "Нафтан".
Его родственники сообщили, что у Емельянчика была коронавирусная инфекция. Он справился с COVID-19, но вирус ослабил сердце.
Степан Николаевич Емельянчик работал на заводе "Нафтан" до выхода на пенсию по возрасту, а после трудился в строительной сфере.
Источник: tut.by
15:47 29/12/2020
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