Бывший замдиректора "Нафтана" умер от последствий COVID-19





Его родственники сообщили, что у Емельянчика была коронавирусная инфекция. Он справился с COVID-19, но вирус ослабил сердце.





Степан Николаевич Емельянчик работал на заводе "Нафтан" до выхода на пенсию по возрасту, а после трудился в строительной сфере.