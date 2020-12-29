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Минздрав рассчитывает начать производство вакцины "Спутник V" уже в феврале

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич рассчитывает, что «Белмедпрепараты» смогут освоить производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в конце февраля или начале марта.


«Я думаю, конец февраля — начало марта», — ответил министр на вопрос о старте производства.

Пиневич надеется, что объемы производства будут исчисляться сотнями тысяч доз.
Источник: belta.by
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