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Она для этой власти "уголовница": в Минске судят почтальона за "слив" данных милиционеров

Суд Первомайского района столицы начал рассмотрение уголовного дела в отношении почтальона за то, что она выложила в интернет личные данные сотрудников милиции.

Она для этой власти "уголовница": в Минске судят почтальона за "слив" данных милиционеров
Как передает  Sputnik, начало судебного рассмотрения задержалось из-за того, что в суд к назначенному времени не явился прокурор. Судья приняла решение отложить начало суда и ждать, когда придет государственный обвинитель. Она попросила участников процесса "не расходиться".

В суд пришли обвиняемая, ее защитник, а также несколько "потерпевших" сотрудников милиции.

Прокурор опоздал

Суд начался на 40 минут позже из-за опоздания прокурора. В зале суда вопрос о том, почему гособвинитель не пришел к 10:00 не выяснялся.

Обвиняемая - уроженка Гомельской области, она разведена. В суде обвиняемая сообщила, что в настоящее время больше не работает почтальоном на "Белпочте", а трудится уборщицей на одном из предприятий в Минске.

В зале суда присутствует сестра обвиняемой, которая до начала процесса рассказала журналистам , что является активной участницей маршей пенсионеров и даже отбывала сутки ареста в Барановичах.

Прокурор зачитывал обвинение фигурантке дела более получаса.

Как следует из материалов дела, обвиняемая собрала личную информацию о сотрудниках милиции, которые являются подписчиками ведомственной милицейской газеты и разместила в соцсетях.

По данным обвинения, действия обвиняемой направлены на "подрыв авторитета милиции", принесли моральный вред "потерпевшим" и угрожали "нормальному общению с соседями". 

У "потерпевших" якобы появилось опасение за свою жизнь и своих близких, а также целости находящегося в их владении имущества.

Частично вину признала

Обвиняемая признала вину в суде частично. Она заявила суду, что признает распространение данных милиционеров, но, по ее словам, не преследовала политических или идеологических, и тем более не из мести.

Во время допроса в суде она рассказала, что переписала данные милиционеров из картотеки на почте. По ее словам, у нее не было целей мстить милиционерам, но она была расстроена ситуацией в стране. 

Обвиняемая рассказала, что связалась с администратором одного из чатов и предложила переслать ему данные милиционеров. После этого она увидела, что эти сведения появились в открытом доступе.

Также обвиняемая сообщила, что не преследовала цели мести милиционерам и сейчас в этот чат больше не заходит. Отвечая на вопрос суда, получила ли она вознаграждение за слитые данные милиционеров, на сказала: 

"Если бы я хотела получить деньги, я бы данные всех милиционеров по Минску нашла".

Напомним, что сотрудница РУП "Белпочта" обвиняется в том, что, "имея умысел на незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну, из мести сотрудникам милиции и по мотивам политической вражды, связанной с электоральной кампанией, распространила личные данные и данные о месте жительства сотрудников ОВД в Telegram-канале".


Тем временем, напомним, за 4,5 месяца по тысячам заявлений простых беларусов о пытках и жестоких избиениях со стороны силовиков не было заведено НИ ОДНОГО уголовного дела. 

Более того, до сих пор не заведены дела даже по очевидным фактам убийств Александра Тарайковского и Романа Бондаренко, зато друга убитого в Бресте Геннадия Шутова и свидетеля его убийства сейчас обвиняют в... покушении на убийство 
"Белорусский партизан"
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