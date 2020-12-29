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Транспортный коллапс в Гомеле

Сегодня ночью в Гомеле прошел ледяной дождь. Утром из-за обледенения контактной сети многие троллейбусы не смогли проехать по маршруту.

Сильные новости сообщают об остановке общественного транспорта на Белицком мосту, а в самой Новобелице пробка из троллейбусов растянулась от кинотеатра Мир до остановки «Кристалл».

По Речицкому проспекту утром стояло 10 троллейбусов, очереди из троллейбусов были и по улице Малайчука.

В диспетчерской ГЭТ подтвердили, что все троллейбусные маршруты в городе, (кроме Т-24) остановлены из-за обледенения контактной сети, сообщает «Чат конструктивных изменений».
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