Транспортный коллапс в Гомеле
Сегодня ночью в Гомеле прошел ледяной дождь. Утром из-за обледенения контактной сети многие троллейбусы не смогли проехать по маршруту.
Сильные новости сообщают об остановке общественного транспорта на Белицком мосту, а в самой Новобелице пробка из троллейбусов растянулась от кинотеатра Мир до остановки «Кристалл».
По Речицкому проспекту утром стояло 10 троллейбусов, очереди из троллейбусов были и по улице Малайчука.
В диспетчерской ГЭТ подтвердили, что все троллейбусные маршруты в городе, (кроме Т-24) остановлены из-за обледенения контактной сети, сообщает «Чат конструктивных изменений».
11:26 29/12/2020
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