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В Могилеве встали троллейбусы

В Могилеве 29 декабря из-за погоды не могут ходить троллейбусы

В Могилеве 29 декабря не ходят троллейбусы — контактная линия покрылась коркой льда. В троллейбусном депо TUT.BY сообщили, что из-за погодных условий троллейбусы не смогли выехать из депо.

В Могилеве деревья, машины утром 29 декабря покрылись льдом: идет дождь, температура воздуха — около нуля, ветер сильный, порывистый.

По прогнозу, лишь к вечеру потеплеет до +2°С. Тогда лед и оттает. Ожидается, что только тогда и смогут выйти на линию троллейбусы.

В Могилеве это не должно вызвать сложностей для пассажиров: троллейбусных маршрутов в городе немного, все они дублируются автобусами или маршрутками.
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