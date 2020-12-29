Лишение прав за сигналы: что изменится в КоАП для водителей

TUT.BY посмотрел, как изменится ответственность по «водительским» статьям, после того, как документ вступит в силу. К слову, некоторые нормы остались в нем в том виде, в котором они выносились на общественное обсуждение еще в мае, но есть и то, что появилось уже под влиянием происходящий в стране протеестов после выборов.

Более строгое наказание за блокировку дорог…

Уже сейчас за блокировку дорог суды выносят приговоры в рамках уголовного законодательства, но за это есть и административная ответственность.





Так, за «умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом» (статья 18.1) предусмотрен штраф от 6 до 10 базовых величин. По новому КоАП за это дадут уже от 6 до 50 базовых.





Кроме того, такой же штраф прописали и для водителей за блокирование транспортных коммуникаций в местах проведения массовых мероприятий или повлекшее создание аварийной обстановки.





Кроме штрафа в отношении водителя может быть принято решение о лишении прав от года до двух лет.

… и за подачу сигнала

Еще одна норма, которая изменилась явно под воздействием политической ситуации, касается подачи сигналов. Напомним, с лета водителей часто привлекали к ответственности за то, что они сигналили в поддержку протестующих.





Сейчас в КоАП за это предусмотрено предупреждение или штраф до трех базовых (статья 18.14.2 КоАП). Но были случаи, когда применялась более жесткая санкция статьи, предусматривающая больший размер штрафа и лишение прав.





Объяснялось это тем, что сигналящие водители создали аварийную обстановку на дороге. Правда, здесь возникали юридические сложности: ведь раз была аварийная обстановка, то должен быть и тот, кто из-за этого пострадал.





В новом КоАП этот нюанс предусмотрели: теперь водитель, который нарушает правила пользования звуковыми сигналами в местах проведения массовых мероприятий, может получить штраф до 10 базовых с лишением прав на срок до года или без лишения.

Вырастут максимальные штрафы для лихачей

Размер штрафов в случае, если превышение скорости составляет от 10 до 20 км в час и от 20 до 30 км в час, не изменится. Как и сейчас, в первом случае водитель заплатит за это до 1 базовой величины, во втором — от 1 до 3 базовых.





А вот дальше предлагается новая градация нарушений.





Действующий КоАП предполагает штраф за превышение скорости на 30 км в час и более в размере от 3 до 10 базовых. В новом кодексе такой штраф будет только за превышение скорости от 30 до 40 км в час.





Если же нарушитель превысит скорость на 40 км в час и более, то ему будет грозить штраф от 8 до 12 базовых величин. Здесь стоит сказать, что весной максимальную планку предлагали выше — 15 базовых.

Наказание за «пьяную езду»

Как и анонсировалось ранее, вместе с новым КоАП появится и система градации опьянения для водителей. Напомним, что по нашему законодательству состояние алкогольного опьянения начинается с 0,3 промилле. То есть все, что ниже этой нормы, нарушением не считается.





Сейчас пьяным водителям грозит наказание от 50 до 100 базовых с лишением прав на 3 года. В будущем так будут наказывать, если степень опьянения не превысила 0,8 промилле алкоголя.





Если будет выше 0,8 промилле, то водителям будет грозить штраф в 200 базовых величин и лишение прав на 5 лет.

Что еще ожидать водителям?

Новый КоАП дает возможность штрафовать водителей за превышение средней скорости движения на определенном участке. Если говорить просто: расстояние, которое проедет машина, разделят на время, за которое она его преодолела. Время зафиксируют камеры.





Кстати, сейчас пилотный проект по измерению средней скорости (правда, без вынесения штрафов) проходит в одном из спальных районов Минска.





Штрафы для тех, кто ездит без «автогражданки», станут меньше. Сейчас за это грозит штраф от 3 до 5 базовых, будет — от 1 до 3 базовых.





Исчезнет понятие повторности для тех, кто ставит машину в неположенном месте (сейчас это 2 базовых). В новом КоАП нарушение правил парковки все время будет обходиться в 1 базовую, если водитель без оснований займет место для инвалидов — 2 базовые.