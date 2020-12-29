



Прививать белорусов будут российской вакциной против коронавируса «Спутник V».





"Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения России и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной. Сегодня первая партия вакцины прибыла в Беларусь", сообщает Минздрав.





Первыми вакцину предложат медицинскии работникам, педагогам и тем специалистам, которые в силу особенностей профессии вынуждены много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке.





Заметим, что Беларусь стала первой страной, где стартует широкая вакцинация населения российским препаратом «Спутник V», эффективность и безопасность которого вызывает вопросы среди медиков в самой России.





Так что неизвестно, будет ли эта вакцина одобрена ВОЗ.





Тем не менее правящий режим в Беларуси намерен организовать выпуск этой вакцины на госпредприятии Белмедпрепараты.







