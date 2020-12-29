+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Беларуси началась массовая вакцинация российской вакциной. А вы рискнете привиться?

Массовая вакцинация населения от коронавируса начинается 29 декабря в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.


Прививать белорусов будут российской вакциной против коронавируса «Спутник V».

"Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения России и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной. Сегодня первая партия вакцины прибыла в Беларусь", сообщает Минздрав.

Первыми вакцину предложат медицинскии работникам, педагогам и тем специалистам, которые в силу особенностей профессии вынуждены много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке.

Заметим, что Беларусь стала первой страной, где стартует широкая вакцинация населения российским препаратом «Спутник V», эффективность и безопасность которого вызывает вопросы среди медиков в самой России. 

Так что неизвестно, будет ли эта вакцина одобрена ВОЗ.

Тем не менее правящий режим в Беларуси намерен организовать выпуск этой вакцины на госпредприятии Белмедпрепараты.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]