В Беларуси началась массовая вакцинация российской вакциной. А вы рискнете привиться?
Массовая вакцинация населения от коронавируса начинается 29 декабря в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Прививать белорусов будут российской вакциной против коронавируса «Спутник V».
"Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения России и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной. Сегодня первая партия вакцины прибыла в Беларусь", сообщает Минздрав.
Первыми вакцину предложат медицинскии работникам, педагогам и тем специалистам, которые в силу особенностей профессии вынуждены много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке.
Заметим, что Беларусь стала первой страной, где стартует широкая вакцинация населения российским препаратом «Спутник V», эффективность и безопасность которого вызывает вопросы среди медиков в самой России.
Так что неизвестно, будет ли эта вакцина одобрена ВОЗ.
Тем не менее правящий режим в Беларуси намерен организовать выпуск этой вакцины на госпредприятии Белмедпрепараты.
"Белорусский партизан"
10:20 29/12/2020
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