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Милиция в Минске задержала двух женщин, якобы рассыпавших саморезы на дорогу. Задержанные вину не признают

О том, что в Минске правоохранители задержали двух 40-летних женщин, которые подозреваются в том, что они рассыпали на дорогу саморезы, проинформировали БелТА в ГУВД Мингорисполкома.

По информации правоохранителей, это произошло в воскресенье, 27 декабря. Около 13.00 часов проходя рядом с воротами охраняемого административного здания, две минчанки якобы рассыпали на дорогу саморезы для того, чтобы служебный транспорт, выезжая повредил колеса.

- Женщин задержали с поличным после совершения преступления. Задержанные свою вину не признали и в содеянном не сознались, - прокомментировал Дмитрий Шолох, начальника отдела УУР КМ ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители опубликовали видео с камер наблюдения и видео допроса задержанных минчанок. Одна из женщин сказала, что просто шла в магазин.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за хулиганство (ст.339 УК РБ). Ранее женщины к уголовной ответственности не привлекались.
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