Глава ВОЗ: новые штаммы COVID-19 станут вызовом 2021 года
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус считает, что новые штаммы коронавируса станут вызовом в 2021 году. По его мнению, мировое сообщество должно уделить пристальное внимание исследованию мутаций COVID-19.
Во время брифинга Гебрейесус поблагодарил Великобританию и ЮАР за выявление новых штаммов коронавируса и призвал другие страны также делиться информацией об обнаруженных мутациях. Что касается Великобритании, то речь идёт о выявленном в декабре новом штамме, который оказался на 70% заразнее "обычного" SARS-CoV-2.
Тедрос Гебрейесус также отметил, что ВОЗ работает с учеными по всему миру, чтобы лучше понять, как изменяется коронавирус и каким образом мутации сказываются на его способности распространяться и вызывать у людей заболевание, пишетeuroradio.fm
09:25 29/12/2020
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