Глава ВОЗ: новые штаммы COVID-19 станут вызовом 2021 года

Во время брифинга Гебрейесус поблагодарил Великобританию и ЮАР за выявление новых штаммов коронавируса и призвал другие страны также делиться информацией об обнаруженных мутациях. Что касается Великобритании, то речь идёт о выявленном в декабре новом штамме, который оказался на 70% заразнее "обычного" SARS-CoV-2.





Тедрос Гебрейесус также отметил, что ВОЗ работает с учеными по всему миру, чтобы лучше понять, как изменяется коронавирус и каким образом мутации сказываются на его способности распространяться и вызывать у людей заболевание, пишет euroradio.fm



