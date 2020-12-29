+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Минздрав скрывает правду о COVID. Но она вылазит из щелей: в Могилеве за ноябрь умерло почти в 2 раза больше людей, чем в ноябре 2019-го

За ноябрь 2020 года в Могилеве зарегистрировано более 580 смертей — данные отдела ЗАГС опубликовали на сайте горисполкома. В ноябре 2019-го же умерло почти в 2 раза меньше человек — около 330. Статистика за год тоже необычная.

Минздрав скрывает правду о COVID. Но она вылазит из щелей: в Могилеве за ноябрь умерло почти в 2 раза больше людей, чем в ноябре 2019-го
Ситуация в Могилеве - не исключение. Просто статистика по другим регионам, видимо, скрывается более тщательно.

Точную статистику смертности по месяцам определить сложно: данные ЗАГС публикует по неделям, а не по месяцам: например, с 30 ноября по 5 декабря, пишет news.tut.by. 

Однако по опубликованным данным заметно, что если год назад в ноябре количество смертей в Могилеве каждую неделю не превышало 80 человек, то в ноябре 2020-го регистрировали от 122 до 163 смертей в неделю.

По статистике, с января по ноябрь 2020 года в Могилеве умерло 4375 человек. Это на 609 человек больше, чем за весь 2019 год (3 766 смертей), сообщает «Еврорадио». При этом в последние 5 лет количество смертей в Могилеве в год не превышало 3,8 тыс. человек. То есть за 11 месяцев 2020 года умерло больше людей, чем за целый каждый год, начиная с 2016-го.

За две трети декабря в Могилеве зарегистрированы около 350 смертей.

В чем причина такого роста смертности, неизвестно. Напомним, что по официальной статистике из-за коронавируса, например, в 2020 году умерли 1215 белорусов во всей стране.

Однако статистика Минздрава по смертности от коронавируса, мягко говоря, противоречит общей статистике смерности, которая в этом году почему-то зашкаливает.

Напомним, как сообщалось ранее, согласно статистике, поданной властями в ООН, во время первой волны в Беларуси коронаврус убил не меньше людей, чем в Италии, а именно в этой стране в первую волну ситуация была самой жуткой из всех стран Европы.

Таким образом, судя по статистике из Могилева, ситуация с заболеваемостью и смерностью от коронавируса в стране угрожающая, но правящий режим ничего не делает для того, чтобы она стала лучше, а скорее наоборот, своими действиями зачастую только способствует ее ухудшению. 

Так что берегите себя и максимально соблюдайте все необходимые средства защиты, а это не так уж и сложно
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]