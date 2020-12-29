Ситуация в Могилеве - не исключение. Просто статистика по другим регионам, видимо, скрывается более тщательно.





Точную статистику смертности по месяцам определить сложно: данные ЗАГС публикует по неделям, а не по месяцам: например, с 30 ноября по 5 декабря, пишет news.tut.by.





Однако по опубликованным данным заметно, что если год назад в ноябре количество смертей в Могилеве каждую неделю не превышало 80 человек, то в ноябре 2020-го регистрировали от 122 до 163 смертей в неделю.





По статистике, с января по ноябрь 2020 года в Могилеве умерло 4375 человек. Это на 609 человек больше, чем за весь 2019 год (3 766 смертей), сообщает «Еврорадио». При этом в последние 5 лет количество смертей в Могилеве в год не превышало 3,8 тыс. человек. То есть за 11 месяцев 2020 года умерло больше людей, чем за целый каждый год, начиная с 2016-го.





За две трети декабря в Могилеве зарегистрированы около 350 смертей.





В чем причина такого роста смертности, неизвестно. Напомним, что по официальной статистике из-за коронавируса, например, в 2020 году умерли 1215 белорусов во всей стране.

Однако статистика Минздрава по смертности от коронавируса, мягко говоря, противоречит общей статистике смерности, которая в этом году почему-то зашкаливает.





Напомним, как сообщалось ранее, согласно статистике, поданной властями в ООН, во время первой волны в Беларуси коронаврус убил не меньше людей, чем в Италии, а именно в этой стране в первую волну ситуация была самой жуткой из всех стран Европы.









Так что берегите себя и максимально соблюдайте все необходимые средства защиты, а это не так уж и сложно