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Берите няню на час: министр труда и соцзащиты – о сокращении декретного отпуска

Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич встречалась с семьями из Барановичей и Барановичского района. Затронула чиновник и возможные изменения декретного отпуска, сообщает БЕЛТА:

 

 
 – Сегодня в Барановичах я встречаюсь с семьями. Это говорит о том, что мы хотим получить обратную связь: как семьи видят ситуацию. Около 40% мам, занятых на рынке труда, имеют высшее образование. Они хотят иметь семью и состояться в профессии. Обеспечить этот баланс - важная задача, которую нужно решить. 

Если сроки декретного отпуска действительно сократят, что делать родителям малышей? Ирина Костевич ответила так: сейчас в обществе есть запрос на развитие услуг по уходу за детьми раннего возраста. К примеру, на частные детские сады или услуги няни на час:
 
– Думаю, частный бизнес отреагирует на потребность и заявку со стороны граждан. 
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