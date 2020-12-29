Исследование: как за 10 лет изменились белорусы

Число белорусов, убежденных, что они свободны в своем выборе и сами могут влиять на свою жизнь, выросло в два раза.





Поскольку интерес к этому типу опроса был очень широк, было решено расширить сферу исследования на страны «второго» и «третьего» мира. Таким образом, после второй волны опросов (1990-1994 гг.) Географический охват обзора ценностей значительно расширился.





Новообразованная Республика Беларусь уже тогда была охвачена опросами WVS ( вторая волна) . Теперь у нас есть огромный массив данных по Беларуси из шести волн опросов, что позволяет проследить ценностные трансформации в нашем обществе на протяжении периода независимости - с 1990 по 2020 год. За это время накоплен уникальный эмпирический материал, который еще ждет тщательной обработки.





Полевые работы 7-й волны начались летом 2017 года и завершились зимой 2020 года. За этот период было опрошено 129 тысяч респондентов из 77 стран, в том числе из Беларуси. В Беларуси, как и в большинстве других стран, опросы проводились f by ace-to-face. Все белорусские респонденты были опрошены на русском языке. Размер репрезентативной выборки по стране составил 1548 человек.





Седьмая волна опросов позволяет узнать много нового о Беларуси и мире. Тщательный сравнительный анализ - задача на несколько месяцев. Сейчас BISS предложил вводный обзор данных по тем сферам, где белорусское общество претерпело наиболее значительные изменения в течение последнего десятилетия (2010 - 2020).

Семь важных областей, в которых произошли сдвиги в ценностях

1. Белорусы стали счастливее

За последнее десятилетие количество белорусов, считающих себя «очень» или хотя бы «относительно» счастливыми, значительно увеличилось: с 64% до 89%. Количество «совершенно недовольных» и непонятных во внутреннем состоянии (ответы «не знаю») снизилось до уровня статистической погрешности.









Аналогичное изменение, хотя и менее выраженное, произошло и в сфере субъективной самооценки. Общее количество тех, кто оценивает свое здоровье как «плохое» или «очень плохое», уменьшилось на 4%, в то время как количество людей, оценивающих свое здоровье как «хорошее» или «очень хорошее», увеличилось на 11%.





В ответ на вопрос об «удовлетворенности жизнью» также наблюдается положительная динамика: среднее значение удовлетворенности на конец десятилетия - 6,85, а в начале десятилетия - 5,78. Причем резко увеличилось количество тех, кто оценил свою удовлетворенность жизнью на 10 баллов (по десятибалльной шкале): в начале декады было 4%, в конце - 10%. Это лучший показатель за весь тридцатилетний период.





Опрос 7-й волны проводился до пандемии коронавируса и, скорее всего, до начала экономической рецессии в Беларуси. Могли ли эти внешние факторы снизить благополучие белорусов с точки зрения счастья, субъективного здоровья или удовлетворенности собственной жизнью?





Эти факторы могли повлиять - и повлиять на время пессимистических / оптимистических настроений в отношении будущего страны. Об этом свидетельствуют исследования Белорусской аналитической мастерской и EU Neighbours ВОСТОК. Но вряд ли это повлияло на восприятие себя как счастливого / несчастного или удовлетворенность жизнью. Последнее тесно связано с подходом к жизни - верой в себя, занижением патерналистских ожиданий и недоумением. Социально-политические условия здесь не играют ключевой роли.

2. Резко снизилась доля патерналистских настроений в пользу личной ответственности.

За последние десять лет количество решительных сторонников тезиса о том, что улучшение жизни людей - задача государства, увеличилось почти втрое. При этом количество тех, кто считает, что люди должны брать ответственность в свои руки, увеличилось почти в четыре раза.





И не было бы такого роста сторонников «личной ответственности», если бы не конкретный опыт. Будь то мелкие бизнесмены, патриоты или просто работяги, скорее всего, выжили ситуации, когда дела пошли на поправку, когда они перестали ждать помощи «сверху» и сами активно участвовали в создании лучших условий.

3. Феномен «выученной беспомощности» сужается.

В течение последнего десятилетия западный мир аплодировал Ювалю Харари, который в своих книгах утверждал, что свобода воли - это фикция и что человек всегда зависит от слепых исторических, биологических и информационных сил. К сожалению для Харари и его сторонников, число сильных сторонников в Беларуси за это время удвоилось, поскольку они считают, что у них есть полная свобода выбора и что они могут влиять на свою жизнь.





На фоне этих данных становится все более очевидным спад патерналистских настроений: уверенность в себе тесно связана с тенденцией к снижению роли государства в решении насущных проблем. С ним также тесно связаны два других изменения: в отношении конкуренции и неравенства доходов.

4. Конкуренция - это хорошо.

Белорусы раньше не были заядлыми социалистами и были склонны осознавать ценность конкуренции (это означает прежде всего экономическую конкуренцию). Но за последние десять лет произошел явный сдвиг в сторону веры в то, что конкуренция - это хорошо. Число тех, кто решительно поддерживает это убеждение, увеличилось с 30% до 51%.

5. Неравенство доходов стимулирует развитие

Интересно, что не только идея конкуренции находит сторонников, но и положительное восприятие неравенства доходов. Доход, в отличие от идеи конкуренции, является чем-то конкретным, элементом текущего опыта, поэтому можно ожидать, что люди будут более осторожно относиться к неравенству доходов.





Что ж, решительных сторонников тезиса о том, что неравенство доходов - это положительное явление, гораздо меньше, чем твердых сторонников конкуренции. Но и здесь динамика очень четкая: в начале десятилетия только 8% были склонны поддерживать философию развития через неравенство. По итогам десятилетия их было почти втрое: 23%.





Со всеми этими сдвигами тесно связан и рост сторонников частной собственности. Процент тех, кто указал на свою приверженность расширению частного сектора до «10» или «9» (по десятибалльной шкале), увеличился с 18% до 22%. В то же время количество решительных сторонников госимущества, хотя и незначительно, уменьшилось.

6. Белорусы возвращаются в политику. Но оглянувшись назад

На первый взгляд, в сфере политических ценностей нет явных изменений. С одной стороны, увеличилось количество тех, кто интересуется политикой, кто желает подписывать петиции или присоединиться к неформальной забастовке.





С другой стороны, количество желающих присоединиться к мирным демонстрациям уменьшилось, а количество желающих поддержать бойкот осталось примерно неизменным. Следует отметить, что по всем этим параметрам количество «аполитичных» явно превышает количество «политически заинтересованных».





Если мы посмотрим на ситуацию с точки зрения последних 25 лет («эпоха Лукашенко»), то увидим прекращение или даже обращение тенденции к деполитизации. Например, с середины 1990-х до начала 2010-х разрыв между теми, кто «интересовался политикой», и теми, кто «не интересовался», неуклонно увеличивался в пользу последних.





Эта тенденция сломалась за последнее десятилетие: впервые за 25 лет количество «заинтересованных» стало увеличиваться на фоне уменьшения количества тех, кто «не заинтересован».

7. На смену поверхностно-религиозному большинству приходит глубоко верующее меньшинство.

Обращает на себя внимание изменение религиозных ценностей. Во-первых, впервые за 30 лет снизилась доля тех, кто считает, что Бог важен в их жизни. До начала десятилетия росло количество тех, кто приписывал жизни важность присутствия Бога (или веры в Бога), и в 2010-2014 годах средняя «важность Бога» составляла 6,5. В конце десятилетия этот показатель снизился до 5,8.





Во-вторых, впервые за 30 лет количество тех, кто считает себя верующими, уменьшилось: с 85% в начале десятилетия до 74% в конце. (В период 1990–2014 гг. динамика была положительной). При этом доля убежденных атеистов несколько увеличилась: с 14% до 18%. Количество тех, кто в ответ на вопрос, верят ли они в Бога, выбрали вариант «не знаю», что может свидетельствовать об увеличении количества агностиков.





Кроме того, уменьшилось количество тех, кто считает себя «религиозными людьми», и замедлился рост «церковных» верующих - тех, кто посещает службы хотя бы раз в месяц.





При этом явно увеличилась доля глубоко верующих: количество тех, кто молится несколько раз в день, увеличилось с 6% до 14% за последние десять лет. Таким образом, мы можем констатировать прекращение роста поверхностно-религиозного большинства на фоне увеличения двух вариантов меньшинства: (1) углубление веры, которая прежде всего выражается в частой молитве; (2) убежденный атеизм.





Обобщение и выводы

На основании обзора можно констатировать следующее:





1. Отступление от предопределения. Пожалуй, самым значительным изменением за последнее десятилетие стал рост веры белорусов в свои силы. Количество фаталистов ( от меня ничего не зависит ) уменьшилось, но количество стойких приверженцев той точки зрения, которую они сами контролируют и определяют свою жизнь, увеличилось вдвое. Снижение патерналистских ожиданий, переосмысление роли конкуренции, более терпимое отношение к неравенству доходов, отход от религиозного конформизма в пользу глубокой веры или атеизма - все это естественные спутники тенденции к автономии человеческой личности.





С точки зрения демократизации и построения открытого общества отход от предопределения гораздо важнее, чем, например, готовность участвовать в демонстрациях или подписывать петиции. Готовность к общественной активности - ситуационный индикатор, который может быстро и радикально меняться в зависимости от обстоятельств (возмутительные действия властей, явная слабость режима, расширение ощущения, что «нас много» и т. Д.). Судьба против веры в себя - это более глубокая ментальная установка, формирование которой занимает больше времени и не очень подвержено влиянию ситуационных факторов.





2. Позитивные изменения на фоне евроскептицизма. Следует отметить, что указанные изменения в направлении автоматизации происходят на фоне высокого уровня критики Европейского Союза (ЕС) и западных ценностей в целом. Хотя количество сторонников гипотетической европейской интеграции увеличилось за последние два года до 32% в начале 2020 года, Беларусь остается самым евроскептиком в стране Восточного партнерства. Большинство белорусов по-прежнему считают, что ЕС не способствует сохранению традиционных ценностей белорусского общества. Также есть высокий уровень симпатии к России и Евразийскому экономическому союзу.





То, что евроскептицизм и отчуждение от западного мира не помешали белорусу сформировать веру в свои силы и индивидуалистический дух, - хороший знак. Скорее всего, это означает, что вышеуказанные положительные тенденции не являются продуктом мимолетного подражания, а являются результатом глубоких психических преобразований.





3. Выборы-2020 как продукт и стимул ценностных преобразований. Выборы в этом году можно назвать контрольным мероприятием по переходу от установки «от меня ничего не зависит» к «многое зависит от меня».





Вступлению Виктора Бабарики в политику предшествовал период дискуссий о «выученной беспомощности», в результате которого сложилось мнение, что это просто «вынужденная беспомощность», которая не укоренилась и ее можно преодолеть. Кампания объединенного штаба Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало строилась вокруг простой идеи - вернуть людям право выбора, то есть легальные инструменты влияния на общественную жизнь и политику.





Политическое возрождение последних двух месяцев отчасти обусловлено ситуативными факторами: неожиданным появлением трех ярких фигур (Бабарико, Цепкало, Сергей Тихоновский), а после их нейтрализации - объединением трех женщин как представителей этих трех фигур и творческой адаптацией электоральной повестки. Но есть еще один фактор, не ситуативный, а достаточно сильный - ценностные изменения в белорусском обществе. Без них мы вряд ли увидели бы политическое возрождение. Вполне возможно, что без них новинка нынешней кампании закончилась бы после ареста Сергея Тихоновского.





В анализе утверждается, что давление ценностных изменений на политику в Беларуси будет продолжаться.



