Манукура мирно скончалась в присутствии рейнджеров и ветеринаров





Манукура - самка северного бурого киви с белым оперением, вылупившаяся в 2011 году, пишет Русская служба Би-би-си.





Манукура была звездой центра дикой природы Pukaha Mount Bruce, расположенного на Северном острове Новой Зеландии. Посты с белой птицей в "Инстаграме" заповедника всегда набирали много "лайков".





Игрушечные копии Манукуры продавались в магазинах по всему миру.





Новозеландская детская писательница Джой Каули посвятила ей книгу "Манукура, белая киви". "Мне понравилось проводить связь между "особостью" Манукуры и уникальностью каждого ребенка", - объяснила она в интервью газете New Zealand Herald.





Причиной смерти Манукуры называют проблемы с репродуктивной системой. Во время сезона размножения киви у нее начинались проблемы со здоровьем.





Она перенесла несколько операций, последняя из которых была самой обширной. Птица после нее так и не восстановилась.



