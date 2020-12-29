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Редкая птица киви-альбинос умерла в Новой Зеландии. Она вдохновляла авторов детских книг и игрушек

В Новой Зеландии после операции на яичниках умерла птица киви-альбинос по имени Манукура

Манукура мирно скончалась в присутствии рейнджеров и ветеринаров

Манукура - самка северного бурого киви с белым оперением, вылупившаяся в 2011 году, пишет Русская служба Би-би-си.

Манукура была звездой центра дикой природы Pukaha Mount Bruce, расположенного на Северном острове Новой Зеландии. Посты с белой птицей в "Инстаграме" заповедника всегда набирали много "лайков".

Игрушечные копии Манукуры продавались в магазинах по всему миру.

Новозеландская детская писательница Джой Каули посвятила ей книгу "Манукура, белая киви". "Мне понравилось проводить связь между "особостью" Манукуры и уникальностью каждого ребенка", - объяснила она в интервью газете New Zealand Herald.

Причиной смерти Манукуры называют проблемы с репродуктивной системой. Во время сезона размножения киви у нее начинались проблемы со здоровьем.

Она перенесла несколько операций, последняя из которых была самой обширной. Птица после нее так и не восстановилась.
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