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За угрозу взорвать Дворец независимости мужчину осудили на 3 месяца

К трем месяцам лишения свободы и принудительному лечению от алкоголизма приговорили мужчину, который грозился взорвать Дворец независимости, сообщили в пресс-службе Мингорсуда.

В сентябре 2020 года около 22.12 часов будучи в стоянии алкогольного опьянения, он позвонил в дежурную часть ГУВД Мингорисполкома. Сообщил, что , мол,  у него есть взрывное устройство и готовится взрыв Дворца независимости. При проверке информация оказалось ложной.  


Кроме того, обвиняемый пройдет принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания.
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