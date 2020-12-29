За угрозу взорвать Дворец независимости мужчину осудили на 3 месяца

В сентябре 2020 года около 22.12 часов будучи в стоянии алкогольного опьянения, он позвонил в дежурную часть ГУВД Мингорисполкома. Сообщил, что , мол, у него есть взрывное устройство и готовится взрыв Дворца независимости. При проверке информация оказалось ложной.









Кроме того, обвиняемый пройдет принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания.



