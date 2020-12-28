Минчане поймали на Минском море щуку весом 13,5 килограмма

Длина щуки 112 сантиметров. Фото в редакцию прислал Леонид Лихтар

На зимнюю рыбалку Леонид Лихтар ездит с 2003 года. У каждого человека, рассуждает он, есть мечта: кто-то грезит о принце, кто-то о машине, а рыбак — о крупной рыбе. И вот, в канун Нового года желание Леонида сбылось.

— Мы поставили ставки, с помощью которых рыба ловится на живца, и одна из них сработала прямо на глазах. Подошли, подсекли, я стал тянуть, — возвращается к тем событиям собеседник. — Тянул, тянул… По весу чувствовал: рыба попалась крупная, но что настолько, даже не ожидал. В какой-то момент мы с Максимом подтянули ее к лунке, увидели ее голову — и испугались: огромный монстр.



— Когда вытянули ее на лед, мы были взбудоражены и изумлены, — не скрывает эмоций Леонид. — Мы следим за рыбацкими новостями. Знаю, пару лет назад здесь поймали щуку весом 11 килограммов, но чтобы 13,5 — такого еще не случалось.

Заметив улов необычных размеров, к товарищам тут же стали подходить другие рыбаки. Все поздравляли и, конечно, фотографировались.



