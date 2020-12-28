В Скиделе за рисунки на стенах возбудили уголовное дело. Что нарисовала девушка?
26-летняя жительница Скиделя сделала надписи на стенах и на автобусных остановках.
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В Скиделе возбудили уголовное дело в отношении 26-летней девушки. Об этом сообщает милиция региона. Девушка нанесла на стены и автобусные остановки как минимум семь рисунков. Дома у нее нашли краски и трафарет.
-Все изображения и надписи были нанесены в середине декабря и касались событий в стране, - сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Что нарисовала девушка? На ее рисунках – сюжет «Погоня», аисты, новогодняя елка, бело-красно-белые флаги, буква Ў, изображение светловолосой девушки с надписью “Далучайся!”.
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Уголовное дело в отношении девушки возбудили «за осквернение и порчу имущества», говорится в сообщении милиции.
21:07 28/12/2020
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