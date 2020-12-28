В Скиделе возбудили уголовное дело в отношении 26-летней девушки. Об этом сообщает милиция региона. Девушка нанесла на стены и автобусные остановки как минимум семь рисунков. Дома у нее нашли краски и трафарет.





-Все изображения и надписи были нанесены в середине декабря и касались событий в стране, - сообщили в УВД Гродненского облисполкома.



