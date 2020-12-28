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64-летнего писателя оштрафовали на 810 рублей

Детского писателя Владимира Яговдика оштрафовали на 810 рублей (30 базовых величин). Об этом написал в Фейсбуке художник Павел Татарников.

Владимир Яговдик / racyja.com​

64-летнего писателя задержали в Минске 27 декабря, когда он шёл на Свислочь с батоном кормить уток. Ночь он провёл в Центральном РУВД столицы, суд над ним состоялся 28 декабря, передает "Еврорадио".

"Выпустили. Целый, здоровый (предварительно), дома", — отметил Татарников после суда.

Владимир Яговдик — прозаик и драматург, автор книг для детей. В 2008 году он основал серию "Сокровища Родины", в которой выходят цветные книги для школьников и их родителей. Их вышло более 20.
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