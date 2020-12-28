Тадеуш Кондрусевич в день своего юбилея отслужит праздничные мессы





Празднование юбилея переносится на более позднее время, но в этот день в минском архикафедральном соборе, архиепископ будет совершать мессу в 11.30 и 13.00, сообщает catholic.by





«Время неумолимо идет вперед, и 3 января 2021 г., Если Бог разрешит, буду отмечать юбилей 75-летия. Находясь за границей четыре месяца и не будучи уверен в том, когда вернусь, заранее не планировал особых торжеств. Свои коррективы в организацию и проведение религиозных мероприятий вносит также и пандемия коронавируса. В связи с этим юбилейные торжества переносятся на более позднее и более подходящее время, о чем будет сообщено дополнительно.





Однако 3 января в минском Кафедральном соборе буду совершать две святые мессы в 11.30 и в 13.00, чтобы поблагодарить Бога за прожитое время и те многочисленные благодати, которыми он меня одаривает.





Сердечно приглашаю на эти богослужения верующих. Тех, кто не сможет, прошу о молитве в своих костелах и домах», — говорится в обращении архиепископа.