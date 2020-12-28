+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

"Газета захвачена неприятелем". Журналист Сергей Щурко покидает «Прессбол»

Журналист Сергей Щурко рассказал о том, что больше не сотрудничает с газетой «Прессбол».


«Прощай, «Прессбол» – всяком случае, его печатная версия, захваченная неприятелем) Сотрудничать с захватчиками не намерен, какие бы пайки не предлагали. Вангую не только скорый уход коллег (многие из которых уже мысленно написали заявление), но и исход тех, кто уходить пока не собирается по причине неимения других вариантов.

Рано или поздно станет стыдно. Хотя и сейчас тоже. Могли ли мы предвидеть такой позорный финал на своем 25-летии (снимок оттуда), когда дожидались из тюрьмы Бережкова – лучшего рулевого ПБ в его истории? Нет, смерти бумажной версии ждали каждый год, но все же по естественным причинам. А тут – как назло путем хирургической операции по отрезанию жизненно важных органов аккурат к 30-летнему юбилею.

Признаюсь, очень хотел повторить этот матч – «Прессбол» против оставшегося мира, но, к счастью, кураж пропал до начала тренировок. Осталось лишь воспоминание о тех временах. И фото, где иллюстрирован финт-обход, характерный для левши. Ты уже в свободном полете и остановить тебя можно лишь путем семиметрового.

Вот и сейчас – ушел и в свободном. И счастлив от того, что еще могу это сделать…» – написал Щурко в Facebook.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]