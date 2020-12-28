



«Прощай, «Прессбол» – всяком случае, его печатная версия, захваченная неприятелем) Сотрудничать с захватчиками не намерен, какие бы пайки не предлагали. Вангую не только скорый уход коллег (многие из которых уже мысленно написали заявление), но и исход тех, кто уходить пока не собирается по причине неимения других вариантов.





Рано или поздно станет стыдно. Хотя и сейчас тоже. Могли ли мы предвидеть такой позорный финал на своем 25-летии (снимок оттуда), когда дожидались из тюрьмы Бережкова – лучшего рулевого ПБ в его истории? Нет, смерти бумажной версии ждали каждый год, но все же по естественным причинам. А тут – как назло путем хирургической операции по отрезанию жизненно важных органов аккурат к 30-летнему юбилею.





Признаюсь, очень хотел повторить этот матч – «Прессбол» против оставшегося мира, но, к счастью, кураж пропал до начала тренировок. Осталось лишь воспоминание о тех временах. И фото, где иллюстрирован финт-обход, характерный для левши. Ты уже в свободном полете и остановить тебя можно лишь путем семиметрового.



