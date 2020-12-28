Трагедия в Бобруйске: женщина и новорожденный ребенок выпали из окна
Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, которая с новорожденным ребенком выпала из окна 7-го этажа в Бобруйске, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Ребенку, который чуть не погиб вместе с матерью, чуть более недели от роду, он госпитализирован. Трагедия случилась поздним вечером 24 декабря.
"Жительница Бобруйска, 1989 года рождения, вместе с новорожденным ребенком выпали из окна, которое расположено на 7-м этаже", – сообщили Sputnik в понедельник в УСК Могилевской области.
По данным экспертов, гражданка от полученных травм скончалась на месте. Малыша телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в больницу, сейчас за его жизнь борются медики.
Следователи уточнили, что женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. По данному факту возбуждено уголовное дело за покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.
20:20 28/12/2020
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