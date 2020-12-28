



Вакцинация в США началась 14 декабря. Прививали медработников. Сегодня сделали уже 1,94 миллиона инъекций, показывают данные Центров по контролю и профилактике заболеваний.





США выделят 5,1 миллиона доз вакцины Pfizer и BioNTech и 6 миллионов доз вакцины Moderna для распространения до этой недели. Обе вакцины необходимо вколоть дважды с интервалом в несколько недель. Вторую дозу резервируют до тех пор, пока не будет готова к применению.





Вакцинация в мире





Вакцину Pfizer-BioNtech сегодня уже одобрили в странах Северной Америки, Европы и Ближнего Востока, где вакцинация начинается на этой неделе. Во время клинических исследований вакцины от Pfizer-BioNtech и Moderna показали эффективность в 95 процентов. Участие приняли десятки тысяч добровольцев.





Другие страны взяли курс на вакцинацию. Китай и Россия будут прививаться своими вакцинами. Но обе страны начали вакцинацию еще до завершения клинических испытаний. В Китае и России уже сделали прививки более чем миллиону человек.





Bloomberg следит за разработкой девяти наиболее перспективных вакцин в мире. В общей сложности сегодня уже есть шесть вакцин, которые доступны для общественного пользования, в ограниченном количестве, в десятках стран.









Страны вложили миллиарды долларов в разработку новых технологий вакцин, опробовали их на тысячах добровольцев, расширили производство, а затем в рекордно короткие сроки вывели их на рынок.





Ни одна из этих прививок сама по себе не является достаточной для прививки населения мира, насчитывающему около 7,8 миллиарда человек. Но вместе они представляют собой лучший шанс человечества покончить с пандемией, которое унесло уже более 1,7 миллиона жизней и спровоцировало глобальное экономический кризис.