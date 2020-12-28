+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Как будет работать метро в новогоднюю ночь

Метрополитен просит заранее покупать жетоны и проездные.


Минская подземка рассказала, как будет работать в новогоднюю ночь и Рождество. Изменения опубликованы на сайте метрополитена.

31 декабря и 6 января подземка будет работать по графику пятниц, а 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 января — по графику воскресных дней.

На трех линиях метро в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года станции закроют на вход в 3.00. «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) закроются на вход чуть позже — в 3.15.

1 января метро откроется, как обычно, в 5.30.

Новогодней ночью с 00.00 до закрытия станций метро на вход поезда будут ходить с таким интервалом: на 1-й и 2-й линиях — 6 минут, на 3-й линии — 10 минут.

Метрополитен просит заранее покупать жетоны и проездные билеты — так вам не придется стоять в очередях, ведь в городе будут праздничные гулянья.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]