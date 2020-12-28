26 сотрудников БМЗ судят за августовскую забастовку

Белорусский металлургический завод / belsteel.com​





Перед этим рабочие встречались с руководством и оно пообещало, что за собрание и акцию протеста наказывать никого не будут. Однако позже Следственный комитет возбудил уголовное дело за "организацию и проведение незаконных групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряжённых с явным неповиновением законным требованиям представителей власти" (статья 342 Уголовного кодекса), передает "Еврорадио"





28 декабря начался суд по этому делу над сотрудниками БМЗ Игорем Поваровым, Александром Бобровым и Евгением Говором. Протестуя против фальсификации выборов и милицейского террора, они с другими работниками предприятия перекрыли дорогу транспорту на заводе.





Также сегодня суд Жлобинского района начал рассмотрение административных дел против участников собрания, которое прошло на БМЗ 17 августа. Хотя по законодательству срок привлечения к административной ответственности — два месяца.









Член независимого профсоюза БМЗ Дмитрий Елисеев в комментарии Радио "Свобода" рассказал, что сперва все участники забастовки шли по административному делу. "Потом — как свидетели по уголовному. Потом на нас снова начали административные дела. Сейчас судят 26 человек по статье 23.34 КоАП", — рассказывает Елисеев.





Кстати, Елисеева сегодня оштрафовали за забастовку на 405 рублей (15 базовых величин). Ещё два участника забастовки получили по пять суток ареста, говорит он.





Также суды за августовскую забастовку пройдут 29 и 30 декабря. Подавляющее большинство — члены независимого профсоюза или люди, подавшие туда заявления.