Маразм дня: на белом памятнике братской могилы закрасили красный цвет
Закрасили красный цвет на белом памятнике на братской могиле в Ляховичском районе. Оцените новый "дизайн"
|
1 из 2
Весной белая плита на могиле красноармейцев и партизан в деревне Остров Ляховичского района имела красную полосу, которая тянулась от основания до обелиска, рассказал Intex-press житель Барановичей Сергей Говша.
По его словам, ко Дню Победы захоронение почистили, побелили и покрасили. Однако в конце ноября, снова приехав на кладбище, Говша увидел, что поверх красной краски кто-то нанес черную.
Братская могила находится на деревенском кладбище в Острове. По разным данным, в ней похоронено от 9 до 14 красноармейцев и партизан, погибших в боях 1941–1944 годах. В 1957-м на могиле установлен обелиск обнесенный оградой из металлических труб на столбиках. Установлены сведения о шести красноармейцах.
15:48 28/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение