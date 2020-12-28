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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Главные фотографии года от "Медузы": четыре снимка из Беларуси

В редакции «Медузы» сделали подборку главных фотографий 2020 года.

В топ попали четыре снимка из Беларуси: столкновения протестующих с милицией в Минске в первые дни протестов, многотысячный митинг 16 августа в Минске, заблокированная силовиками группа беларусок, которая, сцепившись локтями, смотрит на мужчину в форме без опознавательных знаков и Лукашенко с автоматом.

фото носит иллюстративный характер
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