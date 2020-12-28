+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Священники БПЦ просят Минздрав допускать их в красную зону по СOVID

Между БПЦ и Минздравом более 15 лет назад заключено соглашение о сотрудничестве, при многих больницах есть домовые церкви.


В период пандемии руководство Белорусского экзархата, и медики не один раз встречались для обсуждения санитарных мер безопасности. Эта рабочая встреча Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Вениамина и министра здравоохранения Дмитрия Пиневича прошла в приходе иконы Божией Матери "Всецарица", где строится храм.

"В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов относительно дальнейшего сотрудничества. А особое внимание было уделено возможности доступа священнослужителей в красную зону (больниц, где лечатся пациенты с подтвержденным коронавирусом – Sputnik)", – сообщили Sputnik в понедельник в Белорусском экзархате.

Там пояснили, что священники просят доступа в красную зону для совершения таинств покаяния и причастия. Кроме этого, хотят посетить накануне Рождества Христова детские лечебные учреждения.

Пиневич и митрополит Вениамин обсудили также вопросы разработки проекта закона "О волонтерстве", сказали в БПЦ.

Кроме этого, министр и глава БПЦ заложили именные кирпичи в здание строящегося храма в честь иконы Божией Матери "Всецарица".

"Символично, что встреча православного духовенства и медиков прошла в минском храме в честь святого праведного Евгения Боткина – врача-страстотерпца, явившего пример верности врачебной присяге и христианскому долгу", – отметили в экзархате.
Sputnik
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]