Священники БПЦ просят Минздрав допускать их в красную зону по СOVID





В период пандемии руководство Белорусского экзархата, и медики не один раз встречались для обсуждения санитарных мер безопасности. Эта рабочая встреча Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Вениамина и министра здравоохранения Дмитрия Пиневича прошла в приходе иконы Божией Матери "Всецарица", где строится храм.





"В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов относительно дальнейшего сотрудничества. А особое внимание было уделено возможности доступа священнослужителей в красную зону (больниц, где лечатся пациенты с подтвержденным коронавирусом – Sputnik)", – сообщили Sputnik в понедельник в Белорусском экзархате.





Там пояснили, что священники просят доступа в красную зону для совершения таинств покаяния и причастия. Кроме этого, хотят посетить накануне Рождества Христова детские лечебные учреждения.





Пиневич и митрополит Вениамин обсудили также вопросы разработки проекта закона "О волонтерстве", сказали в БПЦ.





Кроме этого, министр и глава БПЦ заложили именные кирпичи в здание строящегося храма в честь иконы Божией Матери "Всецарица".





"Символично, что встреча православного духовенства и медиков прошла в минском храме в честь святого праведного Евгения Боткина – врача-страстотерпца, явившего пример верности врачебной присяге и христианскому долгу", – отметили в экзархате.



