











Ограничения будут действовать по меньшей мере до 17 января.





Список ограничений:





— 10-дневный карантин для въезжающих в Польшу организованным транспортом;





— запрет на самостоятельное перемещение лиц, не достигших 16 лет, с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00;





— запрет проезда в общественном транспорте в количестве, превышающем 50% сидячих мест, или 30% всех мест;





— запрет на свободное перемещение в новогоднюю ночь с 19:00 до 06:00 (ограничение не касается лиц, выполняющих служебные обязанности);





— приостановлено обслуживание в гостиницах (не касается обслуживания работников госслужб, медиков, пациентов спецбольниц, спортсменов), исключение – гостиницы для персонала;





— запрещена работа горнолыжных трасс (доступ к спортивной инфраструктуре разрешен только для профессиональных спортсменов);





— запрещена ​​работа торговых центров (не касается продуктовых магазинов, газетных киосков, аптек и магазинов средств гигиены и бытовой химии, парикмахерских и косметических салонов, крупных мебельных магазинов, функционирующих в отдельных помещениях).





Кроме того, продлено ограничение на:





— одновременное пребывание в религиозных сооружениях лиц больше человека на 15 м²;





— проведение общественных мероприятий, количество не связанных родственными связями участников которых превышает 5 человек;





— работу спортзалов, фитнес-клубов и аквапарков;





— на одновременное пребывание в магазине больше человека на 15 м²;





— на работу предприятий общепита: продажа заказов только с доставкой.





Время обслуживания лиц пожилого возраста – с 10:00 до 12:00.





Вот это подход к заботе о людях!