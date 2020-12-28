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Врач - легенда. Белорусы требуют вернуть Александра Мрочека в РНПЦ "Кардиология"

Петиция появилась на сайте "Удобный город".

Врач - легенда. Белорусы требуют вернуть Александра Мрочека в РНПЦ "Кардиология"
фото Sputnik.by
"Александр Мрочек - легенда белорусской медицины. Академик НАН Беларуси, выдающийся белорусский учёный, главный кардиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Также он автор более 600 научных работ, 30 авторских свидетельств и патентов.
 
Этот врач спас огромное количество жизней и был уволен в одночасье, на наш взгляд, за то, что не воспрепятствовал выходу своих сотрудников на акции против насилия после жестоких мер, принятых в отношении сторонников перемен.

Мы просим сохранить Александра Мрочека в должности директора РНПЦ «Кардиология», так как, считаем, что только он сможет сохранить высочайший достигнутый уровень и развиваться дальше", — написано в обращении.
 
Оно будет оправлено в Минздрав Беларуси.
 
 
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