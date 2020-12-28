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Почти 40 врачей из Беларуси устраиваются на работу в Польше прямо сейчас

Медики из Беларуси и Украины используют созданные польскими властями возможности, чтобы начать работать в Польше.


Об этом сообщает газета Rzeczpospolita, ссылаясь на агентство Optimus Work в Варшаве, которое занимается вербовкой и легальным трудоустройством иностранцев.

Агентство Optimus Work на данный момент оформляет работу в Польше 180 врачам-специалистам из-за восточной границы. Медики, как сообщается, воспользуются более простым путем подтверждения (настрификации) иностранного медицинского образования, предусмотренным недавней поправкой к некоторым законодательным актам Польши в связи с противодействием пандемии COVID-19.

"Большинство врачей из Украины, 20 процентов - из Беларуси и 5 процентов — из России. Некоторые из них уже прошли первые разговоры с руководителями соответствующих госпиталей. 

Возможно, первые врачи придут на работу в январе», — сказал газете Rzeczpospolita Кацпер Гансеница-Бырцин, владелец Optimus Work.
Источник: svaboda.org
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