Почти 40 врачей из Беларуси устраиваются на работу в Польше прямо сейчас
Медики из Беларуси и Украины используют созданные польскими властями возможности, чтобы начать работать в Польше.
Об этом сообщает газета Rzeczpospolita, ссылаясь на агентство Optimus Work в Варшаве, которое занимается вербовкой и легальным трудоустройством иностранцев.
Агентство Optimus Work на данный момент оформляет работу в Польше 180 врачам-специалистам из-за восточной границы. Медики, как сообщается, воспользуются более простым путем подтверждения (настрификации) иностранного медицинского образования, предусмотренным недавней поправкой к некоторым законодательным актам Польши в связи с противодействием пандемии COVID-19.
"Большинство врачей из Украины, 20 процентов - из Беларуси и 5 процентов — из России. Некоторые из них уже прошли первые разговоры с руководителями соответствующих госпиталей.
Возможно, первые врачи придут на работу в январе», — сказал газете Rzeczpospolita Кацпер Гансеница-Бырцин, владелец Optimus Work.
Источник: svaboda.org
11:34 28/12/2020
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