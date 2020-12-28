Шок! В брестской больнице загорелась кислородная станция - погиб человек
Инцидент произошёл утром 27 декабря. Сигнал о пожаре поступил в 6:42, сообщает МЧС.
фото носит иллюстративный характер
Пожар был в небольшом кирпичном здании кислородной станции в центральной городской больнице Бреста.
Огонь повредил дверь, мебель и имущество в кислородном цехе. Закопчены стены и потолок.
В огне погиб 64-летний мужчина.
Причина возгорания устанавливается.
11:08 28/12/2020
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