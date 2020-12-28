фото носит иллюстративный характер









Пожар был в небольшом кирпичном здании кислородной станции в центральной городской больнице Бреста.





Огонь повредил дверь, мебель и имущество в кислородном цехе. Закопчены стены и потолок.





В огне погиб 64-летний мужчина.





Причина возгорания устанавливается.