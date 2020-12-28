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Шок! В брестской больнице загорелась кислородная станция - погиб человек

Инцидент произошёл утром 27 декабря. Сигнал о пожаре поступил в 6:42, сообщает МЧС.

фото носит иллюстративный характер 


Пожар был в небольшом кирпичном здании кислородной станции в центральной городской больнице Бреста. 

Огонь повредил дверь, мебель и имущество в кислородном цехе. Закопчены стены и потолок.

В огне погиб 64-летний мужчина.

Причина возгорания устанавливается.
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