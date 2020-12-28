Саша Бортич получила письмо от Тихановского и расплакалась
Белоруска, которая стала известной в России, актриса Саша Бортич не скрывала слез, когда получила письмо от блогера Сергея Тихановского.
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Она призвала писать письма политзаключенным: «Им нужны наше тепло и наша вера».
Саша Бортич и ранее проявляла свою гражданскую позицию: в августе, после президентских выборов, она вышла на одиночный пикет возле посольства Беларуси в Москве с плакатом «Жыве Беларусь».
Во время президентской кампании актриса публично поддерживала земляков, которые подписывались за альтернативных претендентов на президентский пост.
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Источник: gazetaby.com
10:54 28/12/2020
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