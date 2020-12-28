Саша Бортич получила письмо от Тихановского и расплакалась

Она призвала писать письма политзаключенным: «Им нужны наше тепло и наша вера».





Саша Бортич и ранее проявляла свою гражданскую позицию: в августе, после президентских выборов, она вышла на одиночный пикет возле посольства Беларуси в Москве с плакатом «Жыве Беларусь».





Во время президентской кампании актриса публично поддерживала земляков, которые подписывались за альтернативных претендентов на президентский пост.





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