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Саша Бортич получила письмо от Тихановского и расплакалась

Белоруска, которая стала известной в России, актриса Саша Бортич не скрывала слез, когда получила письмо от блогера Сергея Тихановского.
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Она призвала писать письма политзаключенным: «Им нужны наше тепло и наша вера».

Саша Бортич и ранее проявляла свою гражданскую позицию: в августе, после президентских выборов, она вышла на одиночный пикет возле посольства Беларуси в Москве с плакатом «Жыве Беларусь».

Во время президентской кампании актриса публично поддерживала земляков, которые подписывались за альтернативных претендентов на президентский пост.

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Источник: gazetaby.com
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