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Двое рыбаков утонули в полынье под Горками

Двое рыбаков погибли в Горецком районе в эти выходные, об этом свидетельствуют оперативные данные министерства по чрезвычайным ситуациям.

В воскресенье в 8:57 спасателям поступила информация, что в полынье на водохранилище Днепрец плавают чьи-то вещи и рыболовецкие снасти.

Искусственный водоем находится поблизости от деревни Полящицы Паршинского сельского совета в Горецком районе.

На место происшествия отправились водолазы ОСВОД. В 12:50 они извлекли из воды тела двоих человек - погибшими оказались мужчины 37 и 52 лет.

Напомним, что с наступлением холодного времени года в стране участились происшествия на льду, порой – со смертельным исходом.

Так, двое подростков провалились под лед на озере Верхнее в агрогородке Езеры. Один мальчик погиб, второго удалось спасти - с диагнозом "общее переохлаждение" он был госпитализирован.

Ранее на озере Сосна в Витебской области утонул 35-летний рыбак - он с другом отправился на водоем с деревянной лодкой, которая перевернулась в 600 метрах от берега.

Как ранее напоминали в МЧС, лед, который кажется прочным, на деле может оказаться достаточно тонким, поэтому выходить на него связано с риском для жизни. 

Нужно учитывать, что в ледяной воде достаточно провести несколько минут, чтобы охладиться до состояния, из которого уже невозможно восстановление жизненно важных функций организма.
Источник: sputnik.by
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