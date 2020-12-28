Двое рыбаков утонули в полынье под Горками

В воскресенье в 8:57 спасателям поступила информация, что в полынье на водохранилище Днепрец плавают чьи-то вещи и рыболовецкие снасти.





Искусственный водоем находится поблизости от деревни Полящицы Паршинского сельского совета в Горецком районе.





На место происшествия отправились водолазы ОСВОД. В 12:50 они извлекли из воды тела двоих человек - погибшими оказались мужчины 37 и 52 лет.





Напомним, что с наступлением холодного времени года в стране участились происшествия на льду, порой – со смертельным исходом.





Так, двое подростков провалились под лед на озере Верхнее в агрогородке Езеры. Один мальчик погиб, второго удалось спасти - с диагнозом "общее переохлаждение" он был госпитализирован.





Ранее на озере Сосна в Витебской области утонул 35-летний рыбак - он с другом отправился на водоем с деревянной лодкой, которая перевернулась в 600 метрах от берега.





Как ранее напоминали в МЧС, лед, который кажется прочным, на деле может оказаться достаточно тонким, поэтому выходить на него связано с риском для жизни.





Нужно учитывать, что в ледяной воде достаточно провести несколько минут, чтобы охладиться до состояния, из которого уже невозможно восстановление жизненно важных функций организма.