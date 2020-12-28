Убивать - можно! Рисовать на стенах - нельзя

26-летнюю девушку задержали по подозрению в разрисовывании остановок и стен в Скиделе и его окрестностях. В ее доме нашли трафарет и краски, сообщает пресс-служба МВД.





По информации ведомства, рисунки были нанесены в середине декабря и касались событий в стране. В отношении жительницы Скиделя возбуждено уголовное дело за "осквернение и порчу имущества".









Тем временем за убийства, пытки и жестокое насилие в отношении мирных протестующих со стороны силовиков по тысячам заявлений не возбуждено НИ ОДНОГО уголовного дела.





Зато дела возбуждаются пачками против тех, кого избивали и пытали...







