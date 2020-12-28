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Убивать - можно! Рисовать на стенах - нельзя

26-летняя девушка рисовала на домах и остановках "деструктивные" рисунки.

26-летнюю девушку задержали по подозрению в разрисовывании остановок и стен в Скиделе и его окрестностях. В ее доме нашли трафарет и краски, сообщает пресс-служба МВД.

По информации ведомства, рисунки были нанесены в середине декабря и касались событий в стране. В отношении жительницы Скиделя возбуждено уголовное дело за "осквернение и порчу имущества".



Тем временем за убийства, пытки и жестокое насилие в отношении мирных протестующих со стороны силовиков по тысячам заявлений не возбуждено НИ ОДНОГО уголовного дела. 

Зато дела возбуждаются пачками против тех, кого избивали и пытали...
"Белорусский партизан"
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