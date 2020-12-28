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Снег все-таки будет. Правда, мокрый

Погода на неделю с 28 декабря по 3 января


В середине недели зима продемонстрировала свой характер и… выдохлась. До конца декабря и в начале января прогнозируется неустойчивая погода: то оттепель, то легкий морозец, то снег, то дождь.          

В понедельник облачно с прояснениями. Почти повсеместно пройдут осадки. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью прогнозируется  от 0°C до -5°C, а при прояснениях до -7°C. Днем столбики термометров покажут от -2°C до +6°C.

Во вторник и среду – осадки в виде мокрого снега и дождя. Большая вероятность туманов, ухудшающих видимость до полукилометра. Слабый гололед, на дорогах местами будет скользко. Ветер восточной четверти умеренный. Ночью температура воздуха составит -2°C…+3°C, а днем ожидается до +6°C.

В четверг и пятницу будет преобладать облачная погода. Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от -3°C по северу до +3°C по югу, при прояснениях до -5°C. Днем же будет от -2 °C до +3°C.
ont.by
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