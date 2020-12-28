Reuters: В Европе опасаются делать прививки

Многие жители европейских стран скептически настроены к вакцинации против коронавируса. Главным образом, людей настораживают сроки, за которые были разработаны и выпущены вакцины от инфекции. По мнению европейцев, работа над вакциной должна продолжаться не один год. Об этом в воскресенье, 27 декабря, пишет Reuters.





Так, проведенные в Польше опросы компанией, показали, что на данный момент менее 40% жителей страны планируют проходить вакцинацию. На нее записалась лишь половина медперсонала варшавской больницы, где была сделана первая в стране прививка, пишет telegraf.by





В Болгарии 45% жителей заявили, что не будут делать прививку, еще 40% планируют подождать, чтобы убедиться в отсутствии негативных побочных эффектов. По данным опроса Alpha Research, менее одного из пяти болгар из приоритетных групп планируют добровольно вакцинироваться.





В Швеции, где общественное доверие к властям высоко, как и в других странах Северной Европы, два человека из трех.