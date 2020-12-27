







"Конечно, рано об этом говорить, но, я думаю, что мы уже вышли на стабильный уровень заболеваемости, и в зависимости от того, как пройдут праздничные выходные дни - Новый год, Рождество, можно будет говорить уже о постепенном снижении заболеваемости населения по всей республике", - отметил Александр Тарасенко.





Минздрав сохраняет антикоронавирусные рекомендации - соблюдение дистанции, минимизация контактов и посещения общественных мест, масочный режим. По словам главного санврача, определенная часть населения возражает и считает, что ношение масок неэффективно, хотя медики как раз считают это эффективной мерой. "Многие переболевают в скрытой форме. Соответственно, чтобы человек не являлся источником вируса для окружающих, требуется ношение маски", - пояснил он.





Что касается мутации вируса, то, по оценке Александра Тарасенко, она не настолько существенна и о том, что она влияет на тяжесть течения заболевания, говорить не приходится.





Что касается эффективности прививок от коронавируса, то Александр Тарасенко полагает, что об этом можно будет говорить не раньше, чем через год - когда можно будет сделать выводы длительности сохранения иммунитета после вакцинации.





По его словам, в Беларуси вакцинация начнется не позже I квартала 2021 года. "Переговоры сейчас активно ведутся с Российской Федерацией и не только. Но говорить можно будет с уверенностью не ранее I квартала. Конечно, мы ожидаем, что это будет раньше - первая декада января, как вариант. Но в I квартале, думаю, вакцинация точно начнется", - отметил главный санврач. Планируется, что прививку от COVID-19 получат не меньше людей, чем во время вакцинации против гриппа, а, возможно, и больше.