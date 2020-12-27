+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Гродно раскрыли крупную финансовую пирамиду, пострадали около 20 человек

33-летний мужчина под видом деятельности финансовой организации создал в Гродно пирамиду по привлечению и выдаче кредитов, пострадали около 20 человек, говорится в сообщении на сайте МВД в воскресенье.




"Проверяя спонсорские организации протестного движения, сотрудники ОБЭП вышли на фирму, которая занималась выдачей займов. Выяснилось, что 33-летний учредитель под видом деятельности финансовой организации создал пирамиду по привлечению и выдачи кредитов", - рассказали в милиции.

В ведомстве уточнили, что фирма начала работать с весны 2014 года. Клиентам предлагалось вносить деньги под 56% годовых.

"Условия были заманчивыми и несколько человек вложили крупные суммы, которые в последующем раздавались другим клиентам в качестве займов. Некоторые вкладчики получали обещанную прибыль и продлевали договоры с фирмой, заключали новые сделки и вовлекали в процесс знакомых. В итоге финансовый оборот организации резко возрос", - отметили в МВД.

Через некоторое время процентные ставки по дивидендам пошли на спад, а в конце января этого года фирма заявила о банкротстве. Вывести свои вклады клиенты не смогли и обратились в милицию.

"Установлено, что предприимчивый мужчина, обманув как минимум семь человек, завладел деньгами на сумму более чем Br300 тыс, после чего скрылся за рубежом. В последующем оперативники выявили около двадцати обманутых человек", - сообщили в ведомстве.

Следователи дали правовую оценку жителю Гродно и возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]