Турция изменит правила въезда для белорусов









"Белорусам, прибывающим в Турцию, необходимо будет предъявлять сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданный не ранее 72 часов до прибытия. По возвращении в страну придется пройти 10-дневную самоизоляцию", - пояснили в компании.





Нововведения вступят в силу с 21:00 вторника, 29 декабря. Новые правила будут касаться всех туристов, прибывающих в страну. В случае отсутствия отрицательного теста, людям будут отказывать во въезде в страну.





По информации турецких СМИ, новые правила будут действовать как минимум до 1 марта 2021 года, связаны они с распространением нового, более заразного штамма коронавируса.





Ранее, напомним, правила въезда для россиян изменила Беларусь. Граждане РФ, которые прибывают в нашу страну воздушным транспортом, с 21 декабря должны иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус. Документ проверяют при посадке в Минске, в случае необходимости выдают лист с требованием самоизолироваться.



